Рейтинг@Mail.ru
Мальчику, пострадавшему от взрыва в Орехово-Зуево, ампутировали пальцы - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 13.04.2026
Мальчику, пострадавшему от взрыва в Орехово-Зуево, ампутировали пальцы

Пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуево ампутировали часть пальцев

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев, состояние подростка удовлетворительное, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По предварительным данным СУСК Подмосковья, в воскресенье двое мальчиков пытались взорвать петарду на улице Бугрова в Орехово-Зуево. Петарда разорвалась в руках одного из детей, в результате чего мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован.
"О состоянии мальчика, который вчера пострадал от взрыва петарды в Орехово-Зуево. Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остаётся под наблюдением. К лечению ребёнка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты", - написал Забелин в своем канале на платформе Мах.
ПроисшествияОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала