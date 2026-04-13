Мальчику, пострадавшему от взрыва в Орехово-Зуево, ампутировали пальцы

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мальчику, пострадавшему от взрыва петарды в Орехово-Зуево, ампутировали часть пальцев, состояние подростка удовлетворительное, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По предварительным данным СУСК Подмосковья, в воскресенье двое мальчиков пытались взорвать петарду на улице Бугрова в Орехово-Зуево. Петарда разорвалась в руках одного из детей, в результате чего мальчик получил травму в виде ампутации фаланги пальца и был госпитализирован.
"О состоянии мальчика, который вчера пострадал от взрыва петарды в Орехово-Зуево. Пациент прооперирован, к сожалению, часть пальцев пришлось ампутировать. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное, он остаётся под наблюдением. К лечению ребёнка присоединились психологи, реабилитологи и другие специалисты", - написал Забелин в своем канале на платформе Мах.
В Херсонской области два автомобиля подорвались на минах
22 февраля, 17:46