Песков назвал последствия угрозы Трампа о блокаде пока неясными - РИА Новости, 13.04.2026
20:22 13.04.2026 (обновлено: 20:54 13.04.2026)
Песков: последствия угрозы Трампа о блокаде иранского побережья пока неясны

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Возможные последствия угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде иранского побережья пока неясны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) ранее в понедельник начало блокаду Ормузского пролива. При этом оно указывало, что речь идет о портах как в Персидском, так и в Оманском заливах, которые соединяет между собой Ормузский пролив. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении судами уведомлений о начале полной блокады всего побережья Ирана.
"Он (Трамп - ред.) фактически пообещал блокаду иранского побережья. Что это значит и во что это выльется, мы пока с вами не понимаем", - сказал Песков в комментарии ИС "Вести".
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
