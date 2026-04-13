Песков: угроза возобновления конфликта на Ближнем Востоке не купирована - РИА Новости, 13.04.2026
20:20 13.04.2026
Песков: угроза возобновления конфликта на Ближнем Востоке не купирована

Песков: опасность возобновления конфликта на Ближнем Востоке не купирована

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Опасность возобновления конфликта на Ближнем Востоке не купирована, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Из плохого - не купирована опасность возобновления войны", - сказал Песков ИС "Вести".
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреСШАИранБлижний ВостокДмитрий ПесковДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
