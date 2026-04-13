Россию и Венгрию объединяют совместные проекты, заявил Песков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россию и Венгрию объединяет целый ряд совместных проектов, для их реализации необходим диалог между властями двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы исходим из того, что на повестке дня целый ряд совместных проектов, которыми нужно заниматься, их нужно финализировать вместе. Это требует совместной работы, это, по крайней мере, требует диалога", - сказал Песков, комментируя ИС "Вести" перспективы взаимоотношений Москвы с новыми властями в Венгрии.
"Здесь нужно немного набраться терпения, повестка дня есть двусторонняя", - добавил он.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.