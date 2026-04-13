Люди с флагами Венгрии во время митинга в Будапеште. Архивное фото

Люди с флагами Венгрии во время митинга в Будапеште

Песков: итоги выборов в Венгрии не повлияют на ситуацию вокруг Украины

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Результаты парламентских выборов в Венгрии не скажутся на ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

финансирование соседней страны и ее ускоренное вступление в ЕС. По предварительным итогам, большинство на них набирает Петер Мадьяр , лидер партии "Тиса".

« "Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю", — рассказал Песков.

Говоря о перспективах разблокировки европейского кредита Киеву, он предложил набраться терпения и дождаться шагов новых властей в Будапеште.

По словам Пескова, венгерский народ сделал свой выбор, Москва относится к нему с уважением. Россия заинтересована в добрых отношениях с этой страной продолжит прагматичный диалог с ее новым руководством.

Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.

После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.

В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.