Песков рассказал об интенсивном развитии отношений России и Индонезии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения России и Индонезии интенсивно развиваются, рост товарооборота свыше 12 процентов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Российско-индонезийские отношения развиваются достаточно интенсивно, свыше 12% - это рост объема товарооборота между двумя странами", - сказал Песков журналистам.