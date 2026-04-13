14:09 13.04.2026
В ЛНР женщина пострадала при атаке ВСУ

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА ВСУ по Первомайску в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале.
"Сегодня в ночное время суток территория нашего города подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Удар пришелся на один из жилмассивов частного сектора", - сообщил Колягин.
По его словам, в результате попаданий повреждения получили четыре частных дома, взрывной волной уничтожен легковой автомобиль, повреждены опоры электропередачи, эвакуирован мужчина.
"Женщина 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести, ожогами и переломами была госпитализирована. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщил Колягин.
Глава округа уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и аварийных служб.
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
