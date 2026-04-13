В ЛНР женщина пострадала при атаке ВСУ

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки БПЛА ВСУ по Первомайску в ЛНР, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале

"Сегодня в ночное время суток территория нашего города подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов противника. Удар пришелся на один из жилмассивов частного сектора", - сообщил Колягин.

По его словам, в результате попаданий повреждения получили четыре частных дома, взрывной волной уничтожен легковой автомобиль, повреждены опоры электропередачи, эвакуирован мужчина.

"Женщина 1955 года рождения с травмами различной степени тяжести, ожогами и переломами была госпитализирована. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас она находится под постоянным наблюдением врачей", - сообщил Колягин.