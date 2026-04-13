В ЛНР при атаке БПЛА ВСУ повреждены семь частных домов

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Семь частных домов повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ по городу Первомайск в ЛНР, сообщил глава городского округа Сергей Колягин на платформе Max.
Ранее Колягин заявил об атаке БПЛА ВСУ на жилой массив и ранении местной жительницы.
"По результатам осмотра установлено: в различной степени повреждены и разрушены в общей сложности семь индивидуальных жилых домов, четыре домовладения, к сожалению, полностью уничтожены в результате взрывов и последующих возгораний, а три дома получили повреждения различной степени", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что жильцы поврежденных домов могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации для получения необходимых материалов, чтобы оперативно закрыть тепловой контур.