Дрон ВСУ повредил АЗС в Курской области во время перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Во время перемирия в зоне СВО беспилотный летательный аппарат ВСУ повредил АЗС в городе Льгов Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС "Роснефть" в населенном пункте Льгов Курской области. Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
