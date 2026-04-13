ВС России строго соблюдали режим прекращения огня, сообщило Минобороны - РИА Новости, 13.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 13.04.2026 (обновлено: 12:31 13.04.2026)
ВС России строго соблюдали режим прекращения огня, сообщило Минобороны

МО РФ: ВСУ в нарушение перемирия продолжали атаковать гражданские объекты

Российский военнослужащий. Архивное фото
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все группировки войск в зоне специальной военной операции строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, при этом ВСУ в нарушение пасхального перемирия продолжали наносить удары по позициям войск и гражданским объектам, сообщило Минобороны РФ.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, несмотря на объявление режима пасхального перемирия "украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
