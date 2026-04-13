Второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет 16 апреля, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде, сообщает журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.
"Следующий раунд прямых переговоров между Ираном и США пройдет в Исламабаде в четверг", - написал Азизи в соцсети X.
В понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил начало полной блокады всех судов, выходящих из портов Ирана и входящих в них, блокада вступила в силу в 10.00 по времени Вашингтона (17.00 мск).
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Трамп назвал условие для сделки с Ираном
