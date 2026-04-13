Второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет 16 апреля, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США запланирован на четверг, 16 апреля, и пройдет в Исламабаде, сообщает журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на осведомленный источник в Тегеране.