Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 13.04.2026 (обновлено: 23:59 13.04.2026)
Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде

Аракчи обсудил с Лавровым переговоры Ирана и США в Исламабаде

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым переговоры Тегерана и Вашингтона, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
"Аракчи обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым последние события в регионе, а также переговоры Ирана и США в Исламабаде", - говорится в заявлении ведомства.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
"Это конец цивилизации". В США запаниковали из-за нового шага Ирана
Вчера, 21:57
Глава МИД Ирана в ходе разговора заявил Лаврову об опасных последствиях "провокационных действий США в Персидском заливе и Ормузском проливе для мира, региональной и международной безопасности".
Стороны также подтвердили настрой на продолжение двусторонних и многосторонних консультаций и использование дипломатических возможностей для установления мира на Ближнем Востоке.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Медведев вспомнил антиутопию "1984", говоря о решении заблокировать Ормуз
Вчера, 21:04
 
Военная операция США и Израиля против ИранаИранТегеран (город)СШАСергей ЛавровАббас АракчиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала