Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым переговоры в Исламабаде

ТЕГЕРАН, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым переговоры Тегерана и Вашингтона, сообщило министерство иностранных дел Ирана.
Глава МИД Ирана в ходе разговора заявил Лаврову об опасных последствиях "провокационных действий США в Персидском заливе и Ормузском проливе для мира, региональной и международной безопасности".
Стороны также подтвердили настрой на продолжение двусторонних и многосторонних консультаций и использование дипломатических возможностей для установления мира на Ближнем Востоке.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.