В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и президента Индонезии
13:10 13.04.2026
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и президента Индонезии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто на переговорах в Москве обсудят много вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вопросов, которые будут обсуждаться, будет на повестке дня много. Очень разноплановое взаимодействие идет в области кооперации", - сказал Песков.
По словам Пескова, взаимодействие России и Индонезии интенсивно развивается, лидеров двух государств связывают хорошие личные и деловые отношения.
Переговоры президентов РФ и Индонезии пройдут в понедельник в Москве. Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, рассказали ранее в Кремле.
ПолитикаРоссияИндонезияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
