МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Прибавку к пенсии в мае получат бывшие члены летных экипажей авиации и работники угольной промышленности, а также граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те, которым была присвоена первая группа инвалидности, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

"В мае не предусмотрена индексация пенсий, но ряду категорий граждан пенсия будет пересчитана в сторону увеличения. Во-первых, это касается бывших членов летных экипажей авиации и работников угольной промышленности, для которых ежемесячный пересчет пенсионной надбавки к страховой пенсии по старости станет вторым в этом году, поскольку она осуществляется четыре раза в год", - сказала Финогенова

Литве и Эксперт пояснила, что размер надбавки для этих групп граждан зависит от уровня зарплаты и продолжительности специального стажа. Финогенова добавила, что дополнительные выплаты получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, постоянно проживающие в России , а также в Латвии Эстонии . С 2019 года им ежегодно ко Дню Победы выплачивается по 10 тысяч рублей.

"Следующая категория - это граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле, или те граждане, которым была присвоена первая группа инвалидности. Для них будет увеличена фиксированная выплата в составе страховой пенсии. В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля без учета районного коэффициента", - отметила Финогенова.

Эксперт указала, что после повышения фиксированная выплата увеличится вдвое - до 19169,38 рубля в месяц. Если инвалид первой группы достигает возраста 80 лет, то он уже не имеет права на увеличение фиксированной выплаты во второй раз.