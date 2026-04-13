Ученые дали рекомендации пчеловодам после снежной зимы
04:41 13.04.2026 (обновлено: 05:10 13.04.2026)
Ученые дали рекомендации пчеловодам после снежной зимы

РИА Новости: пчеловодов призвали следить за уровнем талых вод

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПчёлы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области
Пчёлы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Пчёлы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства сообщили РИА Новости, что пчеловодам сейчас необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев.
Как отметили в научном центре, в пчеловодстве есть два вида зимовки: в зимовнике, специальном помещении, где температура поддерживается на уровне двух-четырех градусов Цельсия, а влажность - 80-85%, и на воле.
"На те пчелиные семьи, которые находились в зимовнике, снежная зима не оказала никакого влияния. При зимовке на воле пчеловодам приходилось освобождать летки от снега, чтобы обеспечить вентиляцию. В настоящее время пчеловодам необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев", - говорится в ответе научного центра на запрос РИА Новости.
В центре отметили, что пока нет статистической информации о результатах зимовки пчелиных семей по регионам.
