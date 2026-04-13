Ученые дали рекомендации пчеловодам после снежной зимы

Пчёлы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области. Архивное фото

Пчёлы на сотах, частично заполненных медом, на пасеке в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства сообщили РИА Новости, что пчеловодам сейчас необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев.

Как отметили в научном центре, в пчеловодстве есть два вида зимовки: в зимовнике, специальном помещении, где температура поддерживается на уровне двух-четырех градусов Цельсия, а влажность - 80-85%, и на воле.

"На те пчелиные семьи, которые находились в зимовнике, снежная зима не оказала никакого влияния. При зимовке на воле пчеловодам приходилось освобождать летки от снега, чтобы обеспечить вентиляцию. В настоящее время пчеловодам необходимо следить за уровнем талых вод, чтобы не допустить подтопления ульев", - говорится в ответе научного центра на запрос РИА Новости.