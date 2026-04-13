В Москве врачи спасли пациента с редким синдромом, возникшим после простуды
10:27 13.04.2026
В Москве врачи спасли пациента с редким синдромом, возникшим после простуды

Московские врачи спасли пациента с очень редким синдромом Гийена—Барре

© Фото : Московская медицина/MAX
Московские врачи спасли пациента с очень редким синдромом - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© Фото : Московская медицина/MAX
Московские врачи спасли пациента с очень редким синдромом
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Московские врачи спасли пациента с редким синдромом Гийена—Барре, который развился после легкой простуды, сообщается в столичном департаменте здравоохранения.
"Московские врачи спасли пациента с очень редким синдромом. В ГКБ имения А.К. Ерамишанцева поступил мужчина с подозрением на динсульт, однако по результатам обследования врачи выявили острое поражение периферической нервной системы - синдром Гийена–Барре", - говорится в сообщении в канале MAX.
Отмечается, что пациент ранее перенес легкую простуду, а через неделю ощутил онемение, нарушение рефлексов в тазобедренной области и изменение походки.
«
"Синдром Гийена–Барре - редкое, быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферических нервов, угрожающее жизни. Основная причина - перенесенные бактериальные и вирусные инфекции. Защитные клетки организма, которые должны бороться с инфекциями, начинают разрушать оболочку нервов или сами нервные отростки. В итоге нервы перестают передавать сигналы от мозга к мышцам и внутренним органам", - рассказала лечащий врач-невролог неврологического отделения № 1 Марина Орехова, чьи слова приводятся в сообщении.
Подчеркивается, что современный курс плазмафереза помог оперативно удалить из крови пациента патологические антитела - улучшение наступило уже после третьей процедуры.
"Комплекс лечебных мероприятий по медицинской реабилитации и массаж помогли справиться с двигательными нарушениями: на шестые сутки пациент начал уверенно стоять и передвигаться с опорой", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что сейчас пациент успешно выписан в стабильном состоянии. Для окончательного восстановления он продолжит плановый курс реабилитации.
