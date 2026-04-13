Патрушев спрогнозировал наращивание военного потенциала Японией
15:07 13.04.2026 (обновлено: 15:43 13.04.2026)
Патрушев спрогнозировал наращивание военного потенциала Японией

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия прогнозирует, что Япония будет наращивать свой военный потенциал с упором на наступательные действия, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Действия японских властей, прикрывающихся повышением оборонительных возможностей, характеризуются не иначе как политика новой милитаризации, угрожающая безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Такая деятельность не соответствует международному праву и национальному законодательству, нарушает положения Акта о капитуляции Японии и серьезно противоречит ее конституции, не предполагающей наличие ударных вооружений", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Москва не питает никаких иллюзий на счет возможного отказа Токио от агрессивной стратегии, подчеркнул Патрушев.
"Напротив, прогнозируем, что Токио продолжит наращивать свой военный потенциал с упором на наступательные действия как в одиночку, так и в составе широких коалиций с участием стран НАТО", - добавил он.
По словам Патрушева, сегодня Япония, судя по всему, уже не считает себя связанной ограничениями, наложенными на нее после окончания Второй мировой войны.
"Спустя 85 лет она вновь превращается в агрессивного военно-политического игрока. Японский флот уже не является силами самообороны, а четвертым или пятым по своей мощи в мире. В его составе более пятидесяти эсминцев, двух десятков подводных лодок и даже авианосцы, которые ранее маскировались под названием авианесущих эсминцев", - отметил помощник президента РФ.
Ежегодно военно-морские силы Японии пополняются всё более усовершенствованными субмаринами, последние из них оснащены тяжелыми торпедами "Тип-18", противокорабельными ракетами "Гарпун", добавил Патрушев. По его словам, в перспективе подлодки "Тайгай" будут оснащены крылатыми ракетами с максимальной дальностью полета около полутора тысяч километров.
"В настоящее время эта страна приступила к развертыванию дальнобойных ракетных комплексов, продолжается адаптация лазерного оружия к применению с надводных кораблей. Японское минобороны приняло решение в течение апреля текущего года создать специальное подразделение для координации ускоренного внедрения на флоте беспилотных вооружений и систем, основанных на использовании искусственного интеллекта", - сказал помощник президента РФ.
При этом уже с 2025 года на экспериментальном судне "Асука" идут испытания электромагнитной пушки способной разгонять кинетические боеприпасы до гиперзвуковых скоростей, а также лазерной пушки, налицо гонка вооружений, добавил Патрушев.
Воспринимая Японию в качестве своего "непотопляемого авианосца" в АТР, США всячески подталкивают японцев к развитию армии и флота, продолжил помощник президента РФ.
"В то же время Вашингтон проинформировал Токио о том, что заключенный в прошлом году контракт на поставку японцам 400 ракет "Томагавк" может быть не исполнен в полном объеме по причине продолжения военной операции против Ирана. При этом американцы указали японцам на необходимость увеличения возможностей собственного оборонно-промышленного комплекса, в том числе производства крылатых и баллистических ракет", - сказал Патрушев.
