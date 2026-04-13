Жители Эстонии получают смс о возможном появлении БПЛА, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.04.2026
15:06 13.04.2026
Жители Эстонии получают смс о возможном появлении БПЛА, заявил Патрушев

Патрушев: жители Эстонии получают смс-оповещения о возможном появлении БПЛА

Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 13.04.2026
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жители Эстонии получают смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, уличивший страны Прибалтики и Финляндией в предоставлении пространства для ударных БПЛА.
Эстония, Латвия и Литва утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России.
"Жители Эстонии, кстати, получают смс-оповещения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников. Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, ведь маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил, отметил Патрушев. Предоставление странами Прибалтики и Финляндией пространства для ударных БПЛА означает прямое участие членов НАТО в атаках на РФ, подчеркнул он.
Эстонские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
В Эстонии рассказали, почему не стали сбивать украинский беспилотник
27 марта, 23:23
 
