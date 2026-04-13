Патрушев прокомментировал решение Лондона перекрывать Ла-Манш

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Британцам, похоже, не дает покоя худая слава их предков-пиратов, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя решение Лондона перекрывать Ла-Манш для торговых судов, связанных с Россией.
"Турбулентность в мировой геополитике и экономике является закономерным итогом проблем, искусственно нагнетавшихся Западом, который стремится властвовать в Мировом океане. США, Англия, Франция и ряд их союзников стремятся обеспечить политический, военный и финансовый контроль над ключевыми морскими коммуникациям", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, один из конкретных примеров – решение Лондона перекрывать судоходство в Ла-Манше для судов, хоть как-то связанных с торговлей с Россией. "Похоже, британцам не дает покоя худая слава их предков, пиратскими манерами наживавшимся на проходящем вдоль их берегов транспорте", - добавил Патрушев.
