Патрушев: фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры через Ла-Манш

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота на минувшей неделе сопровождал танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
После решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов последовали заявления Москвы о неприемлемости подобных действий, напомнил Патрушев.
Меры, предусматривающие возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-морского флота РФ, были выработаны на заседании Морской коллегии России, напомнил Патрушев. "В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", - добавил он.
За последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов, президент России Владимир Путин уделяет этому большое внимание, подчеркивал Песков.