Патрушев: фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры через Ла-Манш

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота на минувшей неделе сопровождал танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Меры, предусматривающие возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-морского флота РФ, были выработаны на заседании Морской коллегии России, напомнил Патрушев. "В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", - добавил он.