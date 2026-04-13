Патрушев: фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры через Ла-Манш - РИА Новости, 13.04.2026
15:05 13.04.2026
Патрушев: фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры через Ла-Манш

Патрушев: фрегат Черноморского флота сопровождал танкеры РФ через Ла-Манш

© РИА Новости / Алексей Никольский
Николай Патрушев. 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Фрегат Черноморского флота на минувшей неделе сопровождал танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"На попытки Запада заблокировать морские коммуникации, необходимые России для осуществления внешнеторговых операций, наша страна применяет политико-дипломатические и иные меры", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Киев прицельно наносит урон российскому торговому флоту, заявил Патрушев
Вчера, 15:03
После решения премьер-министра Великобритании Кира Стармера наделить британские военно-морские силы полномочиями по захвату российских торговых судов последовали заявления Москвы о неприемлемости подобных действий, напомнил Патрушев.
"Однако, учитывая, что Лондон предпочитает трактовать международное право в свою пользу, на прошлой неделе сопровождение танкеров с российской нефтью через Ла-Манш осуществил фрегат Черноморского флота", - подчеркнул помощник президента РФ.
Меры, предусматривающие возможность сопровождения торгового флота кораблями Военно-морского флота РФ, были выработаны на заседании Морской коллегии России, напомнил Патрушев. "В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", - добавил он.
За последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину. Любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов, президент России Владимир Путин уделяет этому большое внимание, подчеркивал Песков.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Патрушев обвинил страны НАТО в участии в атаках на Россию
Вчера, 15:04
 
