Патрушев назвал главный источник террористической опасности на Черном море - РИА Новости, 13.04.2026
15:03 13.04.2026
Патрушев назвал главный источник террористической опасности на Черном море

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
НАТО продолжает создавать инфраструктуру против России на черноморском направлении, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Страны НАТО продолжают разыгрывать сценарии учений по нейтрализации несуществующих угроз безопасности со стороны России, хотя они сами сталкиваются с реальными угрозами на Черном море. Ключевым источником террористической и военной опасности в регионе продолжает оставаться киевский режим, наводнивший черноморскую акваторию минами и безэкипажными катерами", - сказал он.
По словам Патрушева, "обращает на себя внимание недавнее интервью Зеленского западным СМИ, в котором он хвастливо заявляет, что именно Украина сегодня контролирует движение на Черном море благодаря своим морским дронам".
"Видимо, основанием для таких речей послужила атака украинским безэкипажным катером на турецкий танкер Altura в 15 километрах от входа в пролив Босфор. Эти заявления и действия подтверждают и наличие украинского следа в попытках террористических актов на газопроводах "Турецкий поток" и "Голубой поток", - добавил председатель Морской коллегии РФ.
