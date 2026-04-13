Девушка, сделавшая кальян на куличе, извинилась за свой поступок

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Девушка, которая сделала кальян на пасхальном куличе, принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным.

Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. В результате было возбуждено уголовного дело по статье об оскорблении чувств верующих.

После этого девушка выразила извинения в своих социальных сетях и поздравила всех причастных с праздником Светлой Пасхи.

"Друзья, я искренне прошу прощения за необдуманный поступок. Ни в коем случае не было цели кого-то оскорбить. С праздником светлой пасхи", - написала девушка в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ).