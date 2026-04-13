Папа римский заявил, что не боится Трампа

ВАТИКАН, 13 апр - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится администрации президента США Дональда Трампа и не намерен вступать в полемику с американским лидером.
Трамп ранее обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Вчера, 04:46
"Я не боюсь администрации Трампа, я говорю о Евангелии и продолжу громко высказываться против войны", - заявил Лев XIV журналистам на борту самолета в Алжир.
Понтифик подчеркнул, что не намерен вступать в полемику с президентом США, пишет Messaggero. Как отмечает Corriere della Sera, в общении с журналистами ватиканского пула Лев заявил, что его единственным посланием является содействие миру.
"Я говорю это для всех мировых лидеров, а не только ему... Слишком много невинных людей погибло, и я думаю, что кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход", - сказал папа.
Папа Лев ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.