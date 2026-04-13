15:48 13.04.2026 (обновлено: 16:56 13.04.2026)
Как памятник Гагарину готовили к юбилею первого полета в космос
Памятник Юрию Гагарину на одноименной площади был установлен в июле 1980 года к открытию Олимпиады "Москва-80". Высота монумента составляет 42,5 метра, а его вес – около 12 тонн.
Это первый в мире памятник из литого титана. Готовить монумент ко Дню космонавтики традиция ежегодная. К 65-летию первого полета в космос промывке монумента уделяют особое внимание. Для этого задействована специальная вышка высотой 70 метров – таких в Москве очень мало.
Наверху работают два человека, а обеспечивающий персонал находится внизу. Процесс восстановления требует тщательности: сначала скульптуру покрывают специальным промывочным раствором, чтобы вспенить его, затем щетками натирают основные элементы и смывают состав. Такая процедура проводится обычно несколько раз. Особого внимания заслуживает система освещения монумента. Подсветка выполнена двумя способами: заливается светом пьедестал, а также на опорах наружного освещения установлены приборы, которые направляют лучи на сам памятник. Суммарная мощность системы – 12 киловатт, всего установлено 24 прибора: часть на опорах, часть у основания пьедестала
 
ВидеоМоскваЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
