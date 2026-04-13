Захарова назвала число снесенных монументов в Польше и Эстонии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, сколько монументов советским солдатам разрушено в Польше и Эстонии.
"Переписывание истории - это объявленная официальными властями Польши, стран Прибалтики, Украины война, в том числе, с советскими памятниками. Просто посмотрите, что происходит на этом направлении... Только в Польше снесено 500 монументов благодарности Красной Армии. В Эстонии - почти 200", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений "Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание", организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнула, что все эти памятники были установлены непосредственно после окончания войны и строились они отчасти на деньги местных жителей.
"Кто ставил? Местные жители. Они были созданы на деньги граждан. Это были не только государственные деньги, но и это были пожертвования граждан тех стран, которые были освобождены", - отметила Захарова.
