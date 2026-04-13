Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала число снесенных монументов в Польше и Эстонии - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 13.04.2026
Захарова назвала число снесенных монументов в Польше и Эстонии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница
Памятник советско-польскому братству по оружию в центре города Легница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, сколько монументов советским солдатам разрушено в Польше и Эстонии.
"Переписывание истории - это объявленная официальными властями Польши, стран Прибалтики, Украины война, в том числе, с советскими памятниками. Просто посмотрите, что происходит на этом направлении... Только в Польше снесено 500 монументов благодарности Красной Армии. В Эстонии - почти 200", - сказала Захарова в ходе пресс-конференции Научного Совета РВИО по изучению геноцидов и военных преступлений "Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание", организованного на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнула, что все эти памятники были установлены непосредственно после окончания войны и строились они отчасти на деньги местных жителей.
"Кто ставил? Местные жители. Они были созданы на деньги граждан. Это были не только государственные деньги, но и это были пожертвования граждан тех стран, которые были освобождены", - отметила Захарова.
В миреПольшаЭстонияРоссияМария ЗахароваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала