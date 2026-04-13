Мадьяр пообещал проанализировать все соглашения по проекту АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 13.04.2026
17:04 13.04.2026 (обновлено: 17:17 13.04.2026)
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в понедельник, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут.
«
"Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, (касающиеся проекта АЭС "Пакш-2" - ред.) при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
