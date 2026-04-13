Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

04:49 13.04.2026
S7 Airlines оштрафовали на 45 тысяч рублей за овербукинг

© РИА Новости / Александр Кряжев | Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") назначен штраф в 45 тысяч рублей за овербукинг - отказ в перевозке пассажирам из-за превышения их числа над доступными местами в самолете, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Нарушение законодательства о защите прав потребителей авиауслуг в деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь" выявил Новосибирский транспортный прокурор.
"Установлено, что в июле, октябре и ноябре 2025 года 13 пассажирам, следовавшим из города Новосибирска в города Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, неправомерно в одностороннем порядке отказано в реализации воздушной перевозки по причине превышения количества зарегистрированных на рейс пассажиров над количеством доступных мест на борту воздушного судна вследствие регистрации на рейсы трансферных пассажиров иного стыковочного рейса", - говорится в сообщении.
По инициативе транспортного прокурора суд привлек авиакомпанию к административной ответственности по части 2 стаиьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) и назначил наказание в виде штрафа в общей сумме 45 тысяч рублей.
