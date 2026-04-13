Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") назначен штраф в 45 тысяч рублей за овербукинг - отказ в перевозке пассажирам из-за превышения их числа над доступными местами в самолете, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.