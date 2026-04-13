10:10 13.04.2026
Овчинский: еще один дом по реновации возвели в районе Косино-Ухтомский

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики | Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Жилой дом построили в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Мы продолжаем обновление жилого фонда. Сейчас в районе Косино-Ухтомский возвели девятую новостройку. Здание площадью около 25 тысяч квадратных метров расположено по адресу: улица Камова, дом 24а. Шестисекционный комплекс из двух корпусов рассчитан на 185 квартир", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, площадь квартир достигает примерно 11 тысяч "квадратов", причем две из них передадут маломобильным гражданам.
Двор новостройки благоустроили, там поставили детскую площадку, зону для занятий спортом и для отдыха, отмечается в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
На первых этажах дома разместили нежилые помещения для объектов коммерции и инфраструктуры. Также в доме есть подземная парковка.
В департаменте градостроительной политики добавили, что всего на востоке столицы в рамках программы реновации были расселены около 200 старых домов.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
