Партия "Фидес" проведет выборное заседание 28 апреля, сообщил Орбан

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Потерпевшая поражение на парламентских выборах партия "Фидес" 28 апреля проведет выборное заседание, сообщил премьер-министр Венгрии, председатель партии Виктор Орбан.
"В ближайшие недели мы реорганизуемся, посетим каждый избирательный округ и соберем наших волонтеров, активистов, представителей и кандидатов. А 28 апреля мы проведем выборное заседание. Работа началась", - сообщил Орбан в соцсети Facebook*.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
