"Рано радоваться": на Западе раскрыли, чем обернется Украине уход Орбана - РИА Новости, 13.04.2026
07:01 13.04.2026 (обновлено: 10:23 13.04.2026)
"Рано радоваться": на Западе раскрыли, чем обернется Украине уход Орбана

Weltwoche: Евросоюз попал в ловушку, радуясь победе Мадьяра в Венгрии

© Фото : соцсети Orbán Viktor﻿Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Европа попала в ловушку, празднуя проигрыш Виктора Орбана на прошедших в Венгрии выборах, так как позиция его преемника все так же сильнейшим образом отличается от позиции Брюсселя, пишет швейцарская газета Die Weltwoche.
"Орбан ушел, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться. <…> ЕС сейчас попадает в ловушку. Энтузиазм по отношению к, казалось бы, проевропейски настроенным венграм ослепляет их, не позволяя увидеть неприятную правду: новый лидер на самом деле не так уж и проевропейски настроен", — указывается в материале.
По словам автора статьи, главным препятствием в отношениях главы победившей в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра и Евросоюза будет именно тема Украины.
"Прежде всего, он (Мадьяр. — Прим. ред.) не проукраинский. Политик неоднократно выражал, мягко говоря, скептицизм по поводу вступления Киева в НАТО и ЕС. Он даже выступает против поставок оружия в Украину. <…> Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан. И именно поэтому Брюссель не должен быть слишком доволен", — резюмирует он.
Накануне в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых после подсчета 98,79 процента голосов лидирует оппозиционная партия "Тиса". По предварительным оценкам, она получает 138 мест из 199 в парламенте страны. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего премьера остаться у власти.
Премьер-министр страны Виктор Орбан признал поражение на выборах. Лидер отметил, что его партия "Фидес" продолжит служить стране даже в оппозиции.
