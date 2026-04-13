Причиной смерти кинооператора Игоря Бека стала сердечная недостаточность
23:49 13.04.2026
Причиной смерти кинооператора Игоря Бека стала сердечная недостаточность

© Фото : Союз кинематографистов РФ/Telegram
Член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Бек. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной смерти члена Союза кинематографистов России, кинооператора "Мосфильма" Игоря Бека стала острая сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в его семье.
Игорь Бек скончался 11 апреля в возрасте 82 лет.
"В справке была указана острая сердечная недостаточность. Он умер быстро, ночью, практически во сне. Относительно спокойно ушел", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что похороны кинематографиста прошли 13 апреля. Место захоронения пока неизвестно.
Бек родился 13 января 1944 года в Красноярске. В 1970 году он окончил ВГИК, работал на студиях министерства обороны и научно-популярного кино, а с 1977 года — на киностудии "Мосфильм".
Он работал с Андреем Смирновым над фильмом "Верой и правдой", Иваном Киасашвили над картиной "Дамы приглашают кавалеров", Юрием Кушнерёвым - "Мой любимый клоун" и другими.
РоссияКрасноярскАндрей СмирновМосфильмВГИК
 
 
