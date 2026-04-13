Причиной смерти кинооператора Игоря Бека стала сердечная недостаточность

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной смерти члена Союза кинематографистов России, кинооператора "Мосфильма" Игоря Бека стала острая сердечная недостаточность, сообщили РИА Новости в его семье.

Игорь Бек скончался 11 апреля в возрасте 82 лет.

"В справке была указана острая сердечная недостаточность. Он умер быстро, ночью, практически во сне. Относительно спокойно ушел", - сказала собеседница агентства.