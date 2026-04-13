Рейтинг@Mail.ru
В ООН отказались комментировать публикацию Трампа в образе целителя
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:00 13.04.2026 (обновлено: 23:41 13.04.2026)
В ООН отказались комментировать публикацию Трампа в образе целителя

Скриншот публикации Дональда Трампа в соцсети Truth Social
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 13 апр – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что в Организации видели публикацию американского лидера Дональда Трампа, в котором он представлен в образе "целителя", но от комментариев отказался.
Трамп в понедельник опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе "целителя": в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Позднее публикация была удалена. Сам президент США позднее заявил, что только "фейковые СМИ" могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, на самом деле он выступал в качестве доктора.
"Я видел это, и у меня нет никакой реакции", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос агентства.
В миреСШАСтефан ДюжаррикДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала