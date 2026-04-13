В ООН отказались комментировать публикацию Трампа в образе целителя

ООН, 13 апр – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил в ответ на вопрос РИА Новости, что в Организации видели публикацию американского лидера Дональда Трампа, в котором он представлен в образе "целителя", но от комментариев отказался.
Трамп в понедельник опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором он представлен в образе "целителя": в светлой одежде с красной накидкой, возлагающим руку на лежащего на больничной койке. Позднее публикация была удалена. Сам президент США позднее заявил, что только "фейковые СМИ" могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, на самом деле он выступал в качестве доктора.
"Я видел это, и у меня нет никакой реакции", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос агентства.