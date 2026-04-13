ООН призвал к свободе судоходства после заявлений США о блокаде Ормуза

ООН, 13 апр - РИА Новости. ООН после заявлений США о начале блокады Ормузского пролива призывает уважать свободу судоходства в Ормузском проливе, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Американский президент Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.
"Наша позиция остается неизменной: все стороны этого конфликта должны уважать свободу судоходства в Ормузском проливе в соответствии с международным правом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос о действиях США.