Онищенко оценил риски распространения оспы обезьян

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с "Лентой.ру" рассказал, стоит ли опасаться распространения оспы обезьян в России.
В понедельник в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили РИА Новости, что в Домодедовскую больницу госпитализирован еще один пациент с подтвержденной оспой обезьян. В пресс-службе больницы отметили, что сейчас в медучреждении проходят лечение два человека. Позже в управлении Роспотребнадзора по Московской области добавили, что разработаны высокотехнологичные тесты для диагностики оспы обезьян в кратчайшие сроки.
"Вирулентности (у этого вируса - ред.), то есть тяжести течения, которая может забрать в том числе и жизнь, пока нет. Он малоконтагиозен (слабозаразителен - ред.), это спасает пока. Он не очень освоился, но все может быть", - сказал Онищенко.
По его словам, данная инфекция характерна прежде всего для Западной Африки.
"Она долгое время всегда там была, люди заражались от обезьян, ну и так далее. Когда мы в 80-м году окончательно ликвидировали оспу человека, эта инфекция сразу же была взята на контроль как возможный кандидат, чтобы занять образовавшуюся биологическую нишу", - пояснил эпидемиолог.
Однако, по словам Онищенко, спустя 40 лет оспа обезьян начала проявлять себя как самостоятельная инфекция.