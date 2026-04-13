В Новосибирской области подтопило паводком более 50 дачных домов

НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в Новосибирской области несколько улучшилась: подтопленными остаются 54 дачных дома и 535 приусадебных участков, два поселка отрезаны от автомобильного сообщения, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.
Он пояснил, что на прошлой неделе в связи с активным снеготаянием паводковая обстановка осложнилась. На территории 11 населенных пунктов и 14 садовых обществ были подтоплены 45 жилых домов, 199 приусадебных и 594 дачных участков, а также два автомобильных моста.
"В десяти населенных пунктах и 15 СНТ на сегодняшний день остаются подтопленными 54 дачных дома, 535 приусадебных участков, пять участков автодорог. Подтопленных жилых домов нет. Подтоплены два автомобильных моста", - сообщил он на оперативном совещании в облправительстве.
Начальник главка отметил, что в настоящее время прервано автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами в Болотнинском и Тогучинском районах области. Запасы продовольствия и медикаментов имеются, мероприятия по обеспечению безопасности организованы, подчеркнул он.
Действует ограничение на движения всех видов транспорта на пяти участках автодорог регионального значения. Глубина переливов воды через дороги составляет от 20 до 80 сантиметров, добавил он.
