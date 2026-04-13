В Новосибирской области подтопило паводком более 50 дачных домов

НОВОСИБИРСК, 13 апр - РИА Новости. Паводковая ситуация в Новосибирской области несколько улучшилась: подтопленными остаются 54 дачных дома и 535 приусадебных участков, два поселка отрезаны от автомобильного сообщения, сообщил в понедельник глава ГУМЧС по региону Виктор Орлов.

Он пояснил, что на прошлой неделе в связи с активным снеготаянием паводковая обстановка осложнилась. На территории 11 населенных пунктов и 14 садовых обществ были подтоплены 45 жилых домов, 199 приусадебных и 594 дачных участков, а также два автомобильных моста.

« "В десяти населенных пунктах и 15 СНТ на сегодняшний день остаются подтопленными 54 дачных дома, 535 приусадебных участков, пять участков автодорог. Подтопленных жилых домов нет. Подтоплены два автомобильных моста", - сообщил он на оперативном совещании в облправительстве.

Начальник главка отметил, что в настоящее время прервано автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами в Болотнинском и Тогучинском районах области. Запасы продовольствия и медикаментов имеются, мероприятия по обеспечению безопасности организованы, подчеркнул он.