ОБСЕ позитивно оценила выборы в Венгрии, несмотря на процедурные недочеты

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Международная миссия наблюдателей ОБСЕ позитивно оценила все этапы избирательного процесса в день выборов в Венгрии на большинстве из 1430 посещенных участков, заявил лидер миссии и спецкоординатор Саргис Ханданян.

"Международная миссия по наблюдению за выборами позитивно оценила все этапы процесса в день выборов на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков, несмотря на некоторые процедурные недочеты. Такова общая картина", - сказал он на пресс-конференции по итогам парламентских выборов.

По его словам, избирательные органы профессионально и эффективно провели техническую подготовку к выборам.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рупа Хак также назвала выборы в Венгрии второй по значимости миссией наблюдения после выборов в США

Вместе с тем предварительный доклад миссии зафиксировал ряд нарушений в ходе голосования. В частности, отмечалось статистически значимое число случаев, когда в кабинках одновременно находились несколько человек. На каждом восьмом участке избиратели заполняли бюллетени на виду у других, а примерно на половине участков члены комиссий не напоминали им о необходимости соблюдать тайну голосования.