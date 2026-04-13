16:54 13.04.2026 (обновлено: 18:44 13.04.2026)
ОБСЕ позитивно оценила выборы в Венгрии, несмотря на процедурные недочеты

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Пресс-конференция ОБСЕ по итогам парламентских выборов в Венгрии
Пресс-конференция ОБСЕ по итогам парламентских выборов в Венгрии
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Международная миссия наблюдателей ОБСЕ позитивно оценила все этапы избирательного процесса в день выборов в Венгрии на большинстве из 1430 посещенных участков, заявил лидер миссии и спецкоординатор Саргис Ханданян.
"Международная миссия по наблюдению за выборами позитивно оценила все этапы процесса в день выборов на подавляющем большинстве наблюдаемых избирательных участков, несмотря на некоторые процедурные недочеты. Такова общая картина", - сказал он на пресс-конференции по итогам парламентских выборов.
По его словам, избирательные органы профессионально и эффективно провели техническую подготовку к выборам.
Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Рупа Хак также назвала выборы в Венгрии второй по значимости миссией наблюдения после выборов в США.
Вместе с тем предварительный доклад миссии зафиксировал ряд нарушений в ходе голосования. В частности, отмечалось статистически значимое число случаев, когда в кабинках одновременно находились несколько человек. На каждом восьмом участке избиратели заполняли бюллетени на виду у других, а примерно на половине участков члены комиссий не напоминали им о необходимости соблюдать тайну голосования.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
