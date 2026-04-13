Нетаньяху обсудил с Вэнсом провал переговоров по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсомм провал переговоров по Ирану в Исламабаде, отметив, что Вашингтон в ходе этих переговоров был сфокусирован на вопросах вывоза обогащенного урана из Ирана и лишении Ирана возможности обогащать уран на годы вперед.