Нетаньяху обсудил с Вэнсом провал переговоров по Ирану - РИА Новости, 13.04.2026
15:28 13.04.2026
Нетаньяху обсудил с Вэнсом провал переговоров по Ирану

Нетаньяху заявил, что обсудил с Вэнсом провал переговоров по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсомм провал переговоров по Ирану в Исламабаде, отметив, что Вашингтон в ходе этих переговоров был сфокусирован на вопросах вывоза обогащенного урана из Ирана и лишении Ирана возможности обогащать уран на годы вперед.
"Вчера я разговаривал с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он позвонил мне из своего самолёта, возвращаясь из Исламабада. Он подробно ... рассказал мне о ходе переговоров. В данном случае - о провале переговоров. Взрыв произошёл с американской стороны, которая не могла смириться с вопиющим нарушением Ираном договоренностей, необходимых для начала переговоров", - заявил премьер на заседании правительства.
По словам Нетаньяху, договоренность заключалась в том, что наступает прекращение огня, и иранцы незамедлительно открывают Ормузский пролив.
"Они этого не сделали и США не смогли с этим смириться. Главным вопросом для Дональда Трампа и США является вывоз всего обогащенного урана и обеспечение того, чтобы в ближайшие годы и десятилетия, Иран не занимался обогащением урана. Это их приоритет, и, конечно же, это важно для нас", - отметил Нетаньяху.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки. Позднее в воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В миреИранСШАИсламабадБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
