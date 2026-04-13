Саудовская Аравия сократит продажи нефти в Китай, пишет Bloomberg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия вдвое снизит поставки нефти в Китай из-за ситуации вокруг Ирана, передает агентство Bloomberg.
"Продажи Саудовской Аравией нефти крупнейшему импортеру, Китаю, сократятся вдвое в следующем месяце, так как война на Ближнем Востоке приводит к значительным изменениям в потоках и росту цен", — говорится статье со ссылкой на трейдеров.
Так, если в апреле экспорт в Китай прогнозируется на уровне 40 миллионов баррелей, то в мае он не превысит 20 миллионов.
Конфликт США и Израиля с Ираном привел к серьезному подорожанию нефти и газа на мировых рынках. Наиболее существенным фактором стало перекрытие Тегераном Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок энергоресурсов из арабских государств.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Одиннадцатого апреля в Исламабаде состоялись переговоры американской и иранской делегаций, но, как сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс, заключить сделку не удалось.
После этого Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Кроме того, он поручил ВМС отслеживать и перехватывать все танкеры, которые платили Ирану за проход через пролив.
