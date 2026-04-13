Нефть подорожала после заявлений Трампа о блокаде Ормузского пролива

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть подскакивают на 8% после заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, стоимость марки Brent превысила 102 доллара за баррель, следует из данных торгов.
В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Центральное командование ВС США обещает начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск 13 апреля.