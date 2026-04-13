Европа готовится к войне против России, заявил Небензя

ООН, 13 апр – РИА Новости. Масштабные "военные приготовления" среди стран-членов ЕС не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России - и это не что иное, как "игра с огнём", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совбеза ООН российский дипломат отметил, что с февраля 2022 года по 2025 год страны-члены ЕС нарастили расходы на оборону почти на 60% - по итогам прошлого года ассигнования достигли 381 миллиарда евро (и это второе место в мире после США). Также официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году.
"Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как "игра с огнем", поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать "зеркально". И никто из завоевателей, приходивших к нам "с мечом", а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову", – сказал Небензя.