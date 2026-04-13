ООН, 13 апр – РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя припомнил главе евродипломатии Кае Каллас, как та сочла чем-то "новеньким" роль РФ и КНР в разгроме фашистских войск, и отметил, что хотел бы познакомиться с её учителем истории.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя процитировал Каллас, вспомнив следующие заявления последней: "Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов".
Каллас училась в плохой советской школе, отметил Песков
12 апреля, 16:55
"И это говорит высокий представитель ЕС по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы Советского Союза и "Поднебесной" приняли на себя главный удар во Второй мировой войне, понеся тяжелейшие людские потери. Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас", - сказал Небензя.
Он отметил, что, судя по всему, от прекрасной послевоенной идеи единой Европы транзитом через "цветущий сад" ЕС идет к строительству очередного "рейха".
"Надеемся, что и в самих европейских странах, и в международном сообществе в целом остались еще "трезвые головы", понимающие риски и готовые предотвратить такое развитие событий", - констатировал российский постпред.