Небензя захотел увидеть учителя истории Каллас после слов о России и КНР

ООН, 13 апр – РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя припомнил главе евродипломатии Кае Каллас, как та сочла чем-то "новеньким" роль РФ и КНР в разгроме фашистских войск, и отметил, что хотел бы познакомиться с её учителем истории.