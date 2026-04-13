ООН, 13 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе сейчас существенный дефицит политиков масштаба бывшего немецкого канцлера Гельмута Коля, выступавшего в том числе за сотрудничество с Россией.

"Однако в Европе сейчас существенный дефицит политиков такого масштаба. Нынешнее поколение европейских бюрократов убеждает население своих стран в неизбежности прямого военного столкновения с Россией и лихорадочно готовится к войне с ней", - сказал постпред РФ.