20:41 13.04.2026
В Европе дефицит политиков масштаба Гельмута Коля, заявил Небензя

© AP Photo / Seth Wenig — Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 13 апр – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Европе сейчас существенный дефицит политиков масштаба бывшего немецкого канцлера Гельмута Коля, выступавшего в том числе за сотрудничество с Россией.
В ходе заседания Совбеза ООН Небензя вспомнил слова экс-канцлера о том, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией.
"Однако в Европе сейчас существенный дефицит политиков такого масштаба. Нынешнее поколение европейских бюрократов убеждает население своих стран в неизбежности прямого военного столкновения с Россией и лихорадочно готовится к войне с ней", - сказал постпред РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
