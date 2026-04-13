Страны ЕС продолжают торпедировать переговоры по Украине, заявил Небензя

ООН, 13 апр - РИА Новости. Европейские страны продолжают активно торпедировать переговорный процесс по Украине, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя.
"Вместо того, чтобы пойти на добросовестный диалог, строительство общей архитектуры безопасности в Европе, как это предлагалось Россией не раз, европейские страны взращивали русофобские настроения на Украине, науськивали ее на войну с Россией, не считаясь с судьбами и жизнями простых людей, планомерно торпедировали переговорный процесс и продолжают активно это делать", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Российский постпред также вспомнил слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая в бытность премьер-министром Эстонии заявляла, что "поражение России – не так уж и плохо" и утверждала, что "не так уж и плохо, если большая держава станет поменьше".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
