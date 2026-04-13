НАТО хочет противостоять России в Черном море, заявил Патрушев

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. НАТО под видом прошедших учений "Морской щит-2026" продолжила формировать антироссийскую инфраструктуру на черноморском направлении, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Североатлантический альянс под видом прошедших в начале апреля учений "Морской щит-2026" продолжает формирование антироссийской инфраструктуры на черноморском направлении. Основной территорией маневров была избрана Румыния в качестве черноморского плацдарма для противостояния России", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".