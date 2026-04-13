01:47 13.04.2026
"Стали проблемой для НАТО": в США запаниковали из-за российской разработки

Военный аналитик Массикот: Запад не может противодействовать российским БПЛА

Военный во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад оказался не в состоянии противодействовать беспилотникам, которые разрабатывает Россия, что стало проблемой для Североатлантического альянса, рассказала американский военный аналитик Дара Массикот в интервью немецкой газете Spiegel.
"Россияне добиваются значительных успехов в логистике, полевой медицине и качестве техники. <…> Российские беспилотники большой дальности <…> стали проблемой для НАТО. Они постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии. В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия их беспилотникам", — призналась эксперт.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Украина лежит в руинах". В Киеве обратились со срочным призывом к России
Вчера, 17:27
Ранее президент Владимир Путин заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, страна выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.
Глава государства подчеркнул, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.
Финский флаг - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
"Ударят первыми": в Финляндии заговорили о конфликте НАТО с Россией
Вчера, 02:50
 
