"Стали проблемой для НАТО": в США запаниковали из-за российской разработки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Запад оказался не в состоянии противодействовать беспилотникам, которые разрабатывает Россия, что стало проблемой для Североатлантического альянса, рассказала американский военный аналитик Дара Массикот в интервью немецкой газете Spiegel.
"Россияне добиваются значительных успехов в логистике, полевой медицине и качестве техники. <…> Российские беспилотники большой дальности <…> стали проблемой для НАТО. Они постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии. В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия их беспилотникам", — призналась эксперт.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что объем производства военно-промышленного комплекса России сравним с мировым. По его словам, страна выпускает в три раза больше ракет ПВО, чем США, и столько ракет ПВО, сколько все предприятия мира.
Глава государства подчеркнул, что в основе победы лежат единство и сплоченность народа и работа оборонно-промышленного комплекса и всей экономики в целом.