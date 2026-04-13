НАСА сохраняет приверженность сотрудничеству с "Роскосмосом" по МКС - РИА Новости, 13.04.2026
20:46 13.04.2026
НАСА сохраняет приверженность сотрудничеству с "Роскосмосом" по МКС

РИА Новости: главы НАСА и "Роскосмоса" привержены сотрудничать по МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Главы НАСА и "Роскосмоса" подтвердили в ходе переговоров совместную приверженность обеспечению безопасной работы МКС и продолжению международного диалога, сообщила РИА Новости представитель аэрокосмического ведомства США.
"Администратор НАСА (Джаред – ред.) Айзекман и генеральный директор "Роскосмоса" (Дмитрий – ред.) Баканов обсудили взаимную приверженность поддержке дальнейшей безопасной эксплуатации Международной космической станции", - говорится в официальном ответе НАСА на запрос РИА Новости.
Ранее Баканов сообщал о тесном сотрудничестве с США по проекту МКС, отметив эффективность программы перекрестных полетов. В интервью журналу "Разведчик" он сообщил, что на 2026 год запланирована новая встреча с руководством НАСА для обсуждения дальнейшей эксплуатации станции.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.
Глава НАСА Джаред Айзекман - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
