НАСА сохраняет приверженность сотрудничеству с "Роскосмосом" по МКС

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. Главы НАСА и "Роскосмоса" подтвердили в ходе переговоров совместную приверженность обеспечению безопасной работы МКС и продолжению международного диалога, сообщила РИА Новости представитель аэрокосмического ведомства США.
"Администратор НАСА (Джаред – ред.) Айзекман и генеральный директор "Роскосмоса" (Дмитрий – ред.) Баканов обсудили взаимную приверженность поддержке дальнейшей безопасной эксплуатации Международной космической станции", - говорится в официальном ответе НАСА на запрос РИА Новости.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.