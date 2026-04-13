Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 13.04.2026
Юрист рассказал о наказании за публичное осквернение георгиевской ленты

© РИА Новости / Илья Аверьянов
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевской ленточки грозит россиянам лишением свободы сроком до пяти лет, а также штрафом до 5 миллионов рублей, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Юрист рассказал, что еще в 2022 году в РФ начал действовать закон, в соответствии с которым георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России.
"Граждане за осквернение символов воинской славы России, совершенное публично, будут нести уголовную ответственность с мерами наказания вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и штрафом до 5 миллионов рублей", - отметил Хаминский.
Он уточнил, что осквернением будет считаться публичная порча георгиевской ленточки с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней.
"Юридические лица за публичное осквернение символов воинской славы России несут административную ответственность. Кодексом установлен административный штраф на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей", - добавил юрист.
Хаминский подчеркнул, что за грязную георгиевскую ленточку на машине к ответственности привлекать не будут, однако порекомендовал не допускать ее загрязнения и вешать ленту внутри салона автомобиля.
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала