Владимирский губернатор поручил взять доппробы воды после ЧП в Муроме

"Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций", - говорится в сообщении в канале правительства на платформе МАХ .

Девятого апреля пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома Владимирской области в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. В силовых структурах сообщали, что в больницы обратились более 180 человек, свыше 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. 10 апреля пресс-служба регионального правительства уточнила, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром увеличилось до 385 человек, 188 из которых дети. В пресс-службе СУ СК России по региону заявили, что в пробах водопроводной воды обнаружен норовирус 2 типа, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей.