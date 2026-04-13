Владимирский губернатор поручил взять доппробы воды после ЧП в Муроме
13:59 13.04.2026
Владимирский губернатор поручил взять доппробы воды после ЧП в Муроме

Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды из-за вспышки инфекции в Муроме

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Пробирки с пробами воды
Пробирки с пробами воды. 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Пробирки с пробами воды. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев поручил взять дополнительные пробы воды и проверить состояние коммуникаций после заболевания жителей Мурома кишечной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.
"Губернатор Александр Авдеев поручил усилить контроль за ситуацией: взять дополнительные пробы воды, в том числе из родников округа, проверить состояние коммуникаций", - говорится в сообщении в канале правительства на платформе МАХ.

Девятого апреля пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о многочисленных обращениях жителей Мурома Владимирской области в больницы с симптомами острой кишечной инфекции. В силовых структурах сообщали, что в больницы обратились более 180 человек, свыше 30 детей и 26 взрослых госпитализировали. 10 апреля пресс-служба регионального правительства уточнила, что число заразившихся острой кишечной инфекцией в округе Муром увеличилось до 385 человек, 188 из которых дети. В пресс-службе СУ СК России по региону заявили, что в пробах водопроводной воды обнаружен норовирус 2 типа, предварительно, он мог стать причиной массового отравления жителей.
ПроисшествияМуромВладимирская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
