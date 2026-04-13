В Москве автомобиль врезался в бетонный блок и упал в канаву

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Автомобиль наехал на препятствие и выехал за проезжую часть на востоке Москвы, в машине находились пять человек, четверых осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Предварительно, на улице Юности в районе дома 2 транспортное средство наехало на препятствие и выехало за проезжую часть. В автомобиле находились пять человек, четверых осматривают медики, решается вопрос о направлении их в больницу", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, автомобиль врезался в бетонный блок, после чего упал в канаву с водой.
В экстренных службах сообщили РИА Новости, что всего пострадали пять человек, их достали на землю, спасатели приступают к извлечению автомобиля из воды.
