В Москве автомобиль врезался в бетонный блок и упал в канаву

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Автомобиль наехал на препятствие и выехал за проезжую часть на востоке Москвы, в машине находились пять человек, четверых осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Предварительно, на улице Юности в районе дома 2 транспортное средство наехало на препятствие и выехало за проезжую часть. В автомобиле находились пять человек, четверых осматривают медики, решается вопрос о направлении их в больницу", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на месте работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, автомобиль врезался в бетонный блок, после чего упал в канаву с водой.