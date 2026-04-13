Два нежилых помещения на Кутузовском проспекте выставили на торги в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Два нежилых помещения на Кутузовском проспекте выставили на торги в столице, одно помещение находится в подвале, другое – на втором этаже, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Кутузовский проспект — одна из ключевых магистралей Западного административного округа. Стабильно высокий автомобильный и пешеходный трафик, близость к деловому центру "Москва-Сити" и активная застройка прилегающей территории дают существенный потенциал для развития бизнеса. На городских торгах сейчас можно приобрести два нежилых помещения на Кутузовском проспекте: в домах 14 и 30", - сообщил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Он добавил, что назначение объектов свободное, а их площадь составляет 57,7 и 163,2 квадратного метра, что позволяет использовать их для разных видов бизнеса — от специализированного магазина до медицинской организации.

Одно из помещений находится в подвале, другое — на втором этаже. Прием заявок на участие в торгах завершится 14 апреля и 14 мая. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.

Аукционы пройдут 23 апреля и 26 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

